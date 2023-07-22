Быстрые строительные работы на освобожденных территориях показывают силу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Что бы ни обещали власти Азербайджана, они выполняют это планомерно, поэтапно. Международное сообщество неоднократно становилось свидетелем этого. Какие бы цели ни ставил Президент Ильхам Алиев, он достигает их.

Минувшим днем Президент Ильхам Алиев во время очередного визита на освобожденные территории Азербайджана принял участие в ряде важных мероприятий. В частности, глава государства был проинформирован о восстановлении села Дашалты Шушинского района. Президент Ильхам Алиев с особым вниманием относится к вопросу восстановления освобожденных территорий и демонстрирует всему миру модель стремительного развития Азербайджана.

Об этом сообщил в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Руфат Гулиев.

Гулиев отметил, что Большое возвращение бывших вынужденных переселенцев осуществляется поэтапно.

"На освобожденных территориях проводится вся необходимая работа для обеспечения проживания, строится социальная инфраструктура. Все эти работы проводятся постепенно", - сказал он.

Гулиев подчеркнул, что главным препятствием для работы на освобожденных территориях является минная проблема.

"Президент Ильхам Алиев неоднократно озвучивал этот вопрос с различных трибун. Сегодня Азербайджан входит в топ-3 в мире по величине загрязненной минами территории. Все факты также доведены до сведения мировой общественности.

Сегодня на наших расчищенных от мин территориях ведутся быстрые восстановительные работы. Этот фактор показывает мощь азербайджанского государства. Весь мир видит, что Азербайджан достигает всех поставленных целей. Для этого у Азербайджана достаточно сильная экономика, военная мощь и политическая воля", - добавил депутат.

Отметим, что большая часть освобожденных земель Азербайджана подверглась воздействию мин, установленных Арменией в период оккупации, и неразорвавшихся боеприпасов.

После окончания войны Азербайджан сразу начал очищать эти территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проделан большой объем работы. Несмотря на это, в освобожденных районах до сих пор остается много мин и взрывчатых веществ.