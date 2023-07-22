Состоялась презентация совместного проекта АМИ Trend и информационного агентства DHA в рамках Шушинского Глобального Медиафорума (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Шушинского Глобального Медиафорума состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

Как сообщает в субботу Trend, в церемонии презентации приняли участие сотрудники АМИ Trend и DHA, официальные лица, представители зарубежных и местных медиа.

Открывая церемонию, заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли отметил постоянно расширяющееся международное сотрудничество агентства, создаваемые многочисленные зарубежные проекты.

Далее Сахиль Керимли дал слово заведующему сектором коммуникационной политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Джавиду Мусаеву, Генеральному директору DHA Джелалу Коркуту и Председателю Совета печати Азербайджана Рашаду Меджиду.

В частности, одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.

Джавид Мусаев сказал, что Азербайджан и Турция – дружественные и братские страны, которые всегда идут вместе и поддерживают друг друга в информационном пространстве. Он подчеркнул, что в ходе 44-дневной Отечественной войны братская Турция оказывала Азербайджану всемерную поддержку. На информационном фронте турецкие СМИ сыграли большую роль в донесении до мира правды об Азербайджане.

Мусаев отметил, что подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области средств массовой информации между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» дал серьезный импульс укреплению связей между двумя странами в области средств массовой информации.

«Созданная в связи с этим совместная медиаплатформа открыла возможности для донесения правды Азербайджана и Турции до всего мира. Между двумя странами установлено тесное сотрудничество в области СМИ. Отрадно, что АМИ Trend добивается больших успехов в этом направлении. Недавно созданная www.dhapress.com — еще один вклад в развитие этих отношений. Платформа будет играть важную роль в донесении до мира новостей Азербайджана и Турции, нашего голоса правды», - сказал Мусаев.

Генеральный директор DHA Джелал Коркут, в свою очередь, отметив значимость братского Азербайджана для Турции, сказал, что две страны продолжают сотрудничество в сфере СМИ, а также во многих других областях.

"В прошлом году мы подписали протокол о подготовке совместных проектов с АМИ Trend, самым влиятельным агентством Азербайджана. www.dhapress.com будет нашей витриной. Здесь вы сможете получать важные новости не только из Турции и Азербайджана, но и со всего мира. Наш сайт не будет включать новости только из двух стран. Вы сможете получать информацию из любой области, от новостей бизнеса, культуры и искусства до новостей здравоохранения, образования и спорта", - сказал он.

Коркут также подчеркнул, что www.dhapress.com, доступ к которому возможен из любой точки мира, является платформой, которая доносит до мира голос всех тюркских республик, а не только Турции и Азербайджана.

«В связи с этим мы продолжаем нашу деятельность по налаживанию сотрудничества с другими тюркскими республиками. Я приглашаю всех посетить www.dhapress.com для получения точной и качественной информации самым быстрым способом в мире цифровых медиа», — сказал он.

Председатель Совета прессы Рашад Маджид также пожелал успехов в работе вновь созданного портала и выразил надежду, что он займет особое место в медиапространстве двух братских стран.

«Успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех областях также вносит большой вклад в сферу СМИ. Я уверен, что www.dhapress.com, который является совместным проектом ведущего азербайджанского информационного агентства Trend и авторитетного турецкого информационного агентства DHA, принесет инновации и успех обеим странам. Некоторое время назад, когда был подписан меморандум о сотрудничестве между АМИ Trend и DHA, я также участвовал в этом мероприятии. Я рад, что это сотрудничество быстро принесло свои плоды и такой проект был реализован», - добавил он.

Рашад Маджид также подчеркнул, что создание данного портала в День национальной прессы Азербайджана не случайно.

«Такое сотрудничество имеет особое значение, чтобы всегда иметь право голоса в информационном пространстве»,- заключил он.