Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех областях вносит большой вклад в сферу СМИ - Рашад Маджид

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех областях вносит большой вклад в сферу СМИ.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Маджид на церемонии презентации портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

Рашад Маджид пожелал успехов в работе вновь созданного портала и выразил надежду, что он займет особое место в медиапространстве двух братских стран.

«Успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех областях также вносит большой вклад в сферу СМИ. Я уверен, что www.dhapress.com, который является совместным проектом ведущего азербайджанского информационного агентства Trend и авторитетного турецкого информационного агентства DHA, принесет инновации и успех обеим странам. Некоторое время назад, когда был подписан меморандум о сотрудничестве между АМИ Trend и DHA, я также участвовал в этом мероприятии. Я рад, что это сотрудничество быстро принесло свои плоды и такой проект был реализован», - добавил он.

Рашад Маджид также подчеркнул, что создание данного портала в День национальной прессы Азербайджана не случайно.

«Такое сотрудничество имеет особое значение, чтобы всегда иметь право голоса в информационном пространстве»,- заключил он.

В частности, одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.