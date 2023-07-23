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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет объединяют традиционно дружеские отношения

Политика Материалы 23 июля 2023 12:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет объединяют традиционно дружеские отношения

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника его страны - Дня революции.

Как сообщает Trend, в послании главы государства отмечается: «Наши народы объединяют традиционно дружеские отношения. Сегодня наши межгосударственные связи, построенные на этих добрых традициях, успешно развиваются».

Президент Ильхама Алиева выразил уверенность в том, что совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Египтом и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах народов двух стран.

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