Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет объединяют традиционно дружеские отношения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника его страны - Дня революции.

Как сообщает Trend, в послании главы государства отмечается: «Наши народы объединяют традиционно дружеские отношения. Сегодня наши межгосударственные связи, построенные на этих добрых традициях, успешно развиваются».

Президент Ильхама Алиева выразил уверенность в том, что совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Египтом и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах народов двух стран.