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Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Узбекистана

Политика Материалы 24 июля 2023 10:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Узбекистана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 24 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя развития Узбекистана, крепкого здоровья.

Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было выражено удовлетворение стремительным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, отмечена важность взаимных визитов на высоком уровне.

Главы государств провели обмен мнениями о дальнейшем всестороннем развитии наших связей, подчеркнули, что в ближайшем будущем ожидается государственный визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан, выразили уверенность, что этот визит станет следующим этапом в развитии двусторонних отношений.

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