На расширение сети радиовещания Азербайджана выделено 13,7 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств на расширение сети радиовещания на территории Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, в распоряжении говорится, что с целью приобретения и установки оборудования для расширения сети радиовещания на территории Азербайджана, а также улучшения материально-технической базы существующих станций вещания, создания необходимой инфраструктуры, поддерживающей обеспечение устойчивой деятельности, и финансирования эксплуатационных расходов из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год, Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана выделить 13,7 миллиона (тринадцать миллионов семьсот тысяч) манатов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено обеспечить, чтобы средства, необходимые для финансирования текущих расходов на последующие три года в связи с реализацией мероприятий, указанных в части 1 настоящего распоряжения, были предусмотрены в проекте государственного бюджета на соответствующие годы, а также решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кроме того, Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в указанном размере.