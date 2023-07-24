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Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане

Политика Материалы 24 июля 2023 15:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане и вывел страну на путь развития. Он положил конец гражданской войне, дезорганизации в стране, тому хаосу, которые царили здесь в начале 1990-х годов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

«И он же (Гейдар Алиев – ред.) разработал приоритеты внешней и внутренней политики, которым мы сейчас следуем. Конечно, за 30 лет мир изменился, но наши основные цели не изменились. Это - укрепление нашей государственности, проведение активной внешней политики, основанной на наших национальных интересах, и социально-экономическое развитие Азербайджана, наряду с очень активной региональной политикой», - подчеркнул глава государства.

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