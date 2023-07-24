Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-китайские отношения находятся на отличном уровне

БАКУ/Trend/ - Я могу подтвердить то, что азербайджано-китайские отношения находятся на отличном уровне, и этот вывод, это мнение охватывает очень широкую повестку двусторонних отношений и очень ясные перспективы будущего сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

Подчеркнув, что считает уровень достигнутого в двусторонних отношениях лишь началом очень долгого пути, глава государства выразил надежду, что это начало пути стратегического сотрудничества. «Поскольку сегодня, если мы посмотрим на политическую карту региона, а также на карту транспортных путей, то увидим, как плотно наши страны связаны друг с другом», - отметил Президент.