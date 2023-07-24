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Президент Ильхам Алиев о Си Цзиньпине

Политика Материалы 24 июля 2023 15:31 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев о Си Цзиньпине

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - У меня была возможность неоднократно встречаться с Президентом Си Цзиньпином в Китае и на полях международных мероприятий. И я отношусь к нему с большим уважением.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

«Меня всегда впечатляли его видение, его интеллект, открытость и глубокое понимание двусторонних отношений между нами, поскольку Китай, как мировая держава, имеет обширную внешнеполитическую повестку, намного более обширную, чем Азербайджан», - отметил глава государства.

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