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Президент Ильхам Алиев: Маршруты через Каспий приобретают жизненную важность

Политика Материалы 24 июля 2023 15:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Маршруты через Каспий приобретают жизненную важность

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут фактически является частью инициативы «Один пояс, один путь». Мы ясно понимаем, что в текущей геополитической ситуации маршрут через Каспий приобретает все большее значение для стран Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

«Если посмотреть на карту, то мы увидим, что у стран Центральной Азии не так много выбора в плане маршрута транспортировки их грузов в Европу и обратно», - отметил глава государства. В частности, он подчеркнул, что определенные геополитические изменения и ограничения на транспортные маршруты, введение санкций на транспортные маршруты усложняют этот транзит.

«Поэтому маршруты через Каспий приобретают жизненную важность и, к счастью, мы давно проделали всю свою работу и все подготовили. И теперь расширяться будет проще», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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