Президент Ильхам Алиев: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором

БАКУ/Trend/ - Во время 44-дневной Отечественной Войны большинство западных журналистов были очень агрессивными, они пытались представить Азербайджан агрессором.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV).

«Когда мы освобождали наши территории, то боролись за нашу территориальную целостность, мы не ступали на территорию другой страны. Мы просто ликвидировали последствия 30-летней оккупации и этнической чистки, с которыми столкнулись», - отметил глава государства. Он добавил, что западные журналисты пытались представить ситуацию так, как будто Азербайджан являлся агрессором. «А это было абсолютно неприемлемо. И это ещё раз демонстрирует предвзятость, несбалансированный и антиазербайджанский подход западных СМИ к той реальности, в которой мы жили 30 лет», - сказал Президент.