Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства

Политика Материалы 24 июля 2023 16:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства. Франция стала самым большим защитником Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

«Они (Франция – ред.) стали самым большим антиазербайджанским источником в Европе. Они атакуют нас по всем направлениям, а их внешнеполитические заявления и заявления официальных лиц выходят за рамки любой политической этики. Они обвиняли нас в том, чего мы не делали во время войны. И даже не извинились за это», - подчеркнул глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости