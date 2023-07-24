Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем территориальную целостность Китая и политику единого Китая

БАКУ/Trend/ - Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность Китая и политику единого Китая, а также политику воссоединения Китая. Эта политика была сформулирована много лет назад, неоднократно подтверждалась и остается абсолютно неизменной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

«И я никогда не изменю ее, так как Китай для нас является дружественной страной. Во-вторых, потому что мы всегда поддерживаем законы и принципы международного права, а международное право нельзя рассматривать избирательно. И те страны, которые демонстрируют избирательный подход к международному праву, будут только терять свою репутацию, потому что в международном праве четко прописано, что принцип территориальной целостности является основным принципом международного права», - отметил глава государства.

Подчеркнув, что самоопределение народа не должен противоречить территориальной целостности, Президент сказал, что это базовый принцип международного права.