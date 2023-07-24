Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group рассказал о неправильном представлении Азербайджана западной прессе.

«В отношении Азербайджана существует целый ряд факторов. Один из них — он является не главным, а лишь одним из них — это то, что армянское лобби, которое имеет большую инфраструктуру в США, во Франции и в некоторых других западных странах, регулярно атакует Азербайджан. Они подкупают политиков. Они внедряются в парламентский истеблишмент, в СМИ, в правительственные учреждения, и все свои стрелы направляют против Азербайджана. И они создают своеобразную атмосферу азербайджанофобии. Но это не единственная и не главная причина. Думаю, главная причина состоит в том, что Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов. В отличие от некоторых стран, Азербайджан не ввязывается ни в какие авантюры, которые не соответствуют нашим приоритетам и нашим национальным интересам. Другими словами, мы ведем себя независимо», - отметил глава государства.