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Президент Ильхам Алиев: Страна, которая запрещает корсиканский язык, выступает за «самоопределение» армян в Карабахе

Политика Материалы 24 июля 2023 16:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Страна, которая запрещает корсиканский язык, выступает за «самоопределение» армян в Карабахе

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Страна, которая запрещает корсиканский язык, которая жестко подавляет движение за самоопределение на Корсике, выступает за «самоопределение» армян в Карабахе. Как такое может быть!?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

«Во время войны, когда их политическая агрессия была вне всяких границ, я сказал, что если они хотят иметь где-то Нагорно-Карабахскую Республику, то могут иметь её на своей территории. Например, вокруг Марселя, где проживает очень много армян. Пусть они объявят там «Нагорно-Карабахскую Республику», а мы признаем ее. Эта страна (Франция – ред.) всё ещё продолжает свою колониальную политику. Взгляните на остров Майотта, французскую колонию; на Новую Каледонию, тоже французскую колонию. И они говорят о правах человека?! Это же политическое лицемерие!», - заявил Президент Азербайджана.

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