Президент Ильхам Алиев: Подписание мирного соглашения может быть достигнуто в ближайшем будущем

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group коснулся вопроса подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, глава государства сказал: «Думаю, что соглашение может быть достигнуто в ближайшем будущем. Почему я так думаю? Потому что Армении уже пришлось сделать очень важное заявление о том, что они не только признают территориальную целостность Азербайджана, что они официально подтвердили в октябре прошлого года и неоднократно подтверждали в прошлом, но и в мае этого года они уточнили - потому что мы потребовали их уточнить, - что признают Карабах частью Азербайджана. Они признают территориальную целостность Азербайджана на территории 86 600 кв. км, что включает Карабах и восемь азербайджанских анклавов на территории Армении. Это действительно важное заявление, после которого остается только переложить его на бумагу и подписать».