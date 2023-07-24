Президент Ильхам Алиев: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий

БАКУ/Trend/ - Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

«В 2017 году мы также провели Игры исламской солидарности. Можете себе представить — I Европейские игры в 2015 году и Игры исламской солидарности в 2017 году — в одном городе за два года. И это также является демонстрацией того, что представляет собой Азербайджан, который находится на стыке Европы и Азии. Республика является как частью мусульманского мира, так и частью Европы. Наша страна обладает очень уникальным местоположением. Политика страны и состояние её общества являются отражением этого», - отметил глава государства.