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Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции

Политика Материалы 25 июля 2023 09:19 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Турции для участия в 16-й международной выставке оборонной промышленности «IDEF-23», которая состоится в Стамбуле, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны ознакомится с представленными на выставке вооружением, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний.

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