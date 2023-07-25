МИД Азербайджана ответил на необоснованные заявления Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете Le Monde в очередной раз выступил с необоснованными заявлениеями о ситуации на Южном Кавказе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

"То, что премьер-министр Армении назвал "демократически избранной властью" так называемый режим, созданный Арменией путем этнических чисток и геноцида азербайджанского населения региона, совершения наиболее тяжких военных и антигуманных преступлений, является ярким примером того, что армянские официальные лица не отказываются от политики оккупации и действий, которые продолжались почти 30 лет. Эти взгляды премьер-министра Армении также полностью противоречат его заявлению о том, что "территориальная целостность Азербайджана, включая Карабах, признана Арменией"", - сказали в МИД Азербайджана.

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