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Армения преследует цель продолжать незаконную деятельность на территории Азербайджана - МИД

Политика Материалы 25 июля 2023 09:50 (UTC +04:00)
Армения преследует цель продолжать незаконную деятельность на территории Азербайджана - МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Отказ армянской стороны от предложения, выдвинутого Азербайджаном использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона свидетельствует о том, что утверждение о якобы "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе не отражает действительности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

"Это также демонстрирует истинное намерение Армении использовать ситуацию в целях политического шантажа. Армения преследует цель продолжать свою незаконную деятельность на территории Азербайджана", - говорится в комментарии.

Отметим, что в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля 15 июля в Брюсселе был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам.

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