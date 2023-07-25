Создание Азербайджаном КПП "Лачин" на границе является абсолютно суверенным и легитимным решением - МИД

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона, поддерживающая агрессивную политику и сепаратизм и требующая ликвидации погранично-пропускного пункта "Лачин", который затрудняет осуществление противозаконной деятельности в регионе против Азербайджана, должна понимать, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачине полностью находится в рамках международного права.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

"Этот шаг был предпринят с целью предотвращения подрывной деятельности Армении, и существование этого пункта не является предметом обсуждения. Международный суд также единогласно отклонил требование Армении своим решением от 6 июля, еще раз подтвердив, что создание Азербайджаном КПП на границе является абсолютно суверенным и легитимным решением", - говорится в комментарии.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики на суверенных территориях страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.