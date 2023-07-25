Совет прессы Азербайджана призывает международное сообщество жестко отреагировать на действия Армении (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Совет прессы Азербайджана в своём заявлении призывает международное сообщество жестко отреагировать на действия Армении.

Как сообщает во вторник Trend, в заявлении говорится о том, что Шушинский глобальный медиафорум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", прошедший 21-23 июля, по широте аудитории и разнообразию тем стал значимым событием в Азербайджане, регионе Южного Кавказа и в мире в целом. В течение двух дней авторитетные СМИ, руководители журналистских организаций, эксперты подробно обсуждали актуальные вопросы медиа и информационно-коммуникационной сферы.

"К сожалению, во время проведения мероприятия, оставаясь верной своей традиции, Армения продолжила свою клеветническую кампанию против Азербайджана. Обращаясь к участникам Форума, 11 журналистских организаций этой страны проявили неуместную сентиментальность, осудили представителей иностранных медиа и призвали их покинуть Шушу. Утверждения в обращении о том, что якобы армянские жители Карабаха находится в "блокаде", и обращение к иностранным журналистам с просьбой поднять этот вопрос было не чем иным, как попыткой политизировать это важное событие и получить от него дивиденд.

Еще один момент заключается в том, что армянская сторона направила такое же обращение международным организациям. В нем также содержатся заявления против Форума, осуждается деятельность иностранных журналистов, участвующих в мероприятии, высказываются другие неприемлемые мнения. Более того, на электронные адреса этих журналистов рассылались письма с угрозами, их шантажировали и в подлинном смысле этого слова терроризировали. Некоторым участникам даже пришлось временно закрыть свои аккаунты в социальных сетях.

Распространение ложных заявлений от имени участников Шушинского форума, утверждение о том, что они якобы высказывают в этих заявлениях идеи, направленные на снятие "блокады" Карабаха, не укладывается ни в какие рамки.

Лица, заявляющие, что занимаются в Армении медиа-деятельностью, фактически выступают против мирной повестки дня в регионе Южного Кавказа, их провокационные действия - это злоупотребление журналистикой, пренебрежение профессиональными принципами. Совет прессы Азербайджана обеспокоен этим.

Совет считает, что такие случаи, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения, угрозы представителям иностранных медиа, совершенно недопустимы и требуют решительной реакции. Структура призывает международное сообщество, а также ведущие мировые журналистские организации проявить солидарность в данном вопросе и принять соответствующие меры.

В то же время Совет прессы Азербайджана глубоко сожалеет об использовании армянскими медиа грязных политических технологий. Совет считает, что медиаорганы как Азербайджана, так и Армении должны служить нормализации отношений между странами, а не их разрушению.

Подобные спекулятивные шаги Армении, проармянских кругов не будут иметь никаких результатов. Совете прессы Азербайджана уверен, что Шушинский глобальный медиафорум, приобретая постоянный характер, станет авторитетной платформой, на которой будут всесторонне обсуждаться проблемы в сфере медиа в мире. Было бы хорошо, чтобы армянские журналисты не становились пленниками тенденций авантюризма, в будущем были представлены на этой платформе и вносили вклад в защиту журналистских ценностей", - говорится в заявлении.