МИД Азербайджана ответил на необоснованные заявления Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете Le Monde в очередной раз выступил с необоснованными заявлениеями о ситуации на Южном Кавказе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

"То, что премьер-министр Армении назвал "демократически избранной властью" так называемый режим, созданный Арменией путем этнических чисток и геноцида азербайджанского населения региона, совершения наиболее тяжких военных и антигуманных преступлений, является ярким примером того, что армянские официальные лица не отказываются от политики оккупации и действий, которые продолжались почти 30 лет. Эти взгляды премьер-министра Армении также полностью противоречат его заявлению о том, что "территориальная целостность Азербайджана, включая Карабах, признана Арменией.

Армянская сторона, поддерживающая агрессивную политику и сепаратизм и требующая ликвидации погранично-пропускного пункта "Лачин", который затрудняет осуществление противозаконной деятельности в регионе против Азербайджана, должна понимать, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачине полностью находится в рамках международного права. Этот шаг был предпринят с целью предотвращения подрывной деятельности Армении, и существование этого пункта не является предметом обсуждения. Международный суд также единогласно отклонил требование Армении своим решением от 6 июля, еще раз подтвердив, что создание Азербайджаном КПП на границе является абсолютно суверенным и легитимным решением.

Кроме того, отказ армянской стороны от предложения, выдвинутого Азербайджаном использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона свидетельствует о том, что утверждение о якобы "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе не отражает действительности. Это также демонстрирует истинное намерение Армении использовать ситуацию в целях политического шантажа. Армения преследует цель продолжать свою незаконную деятельность на территории Азербайджана.

Это попытка премьер-министра Армении манипулировать международным общественным мнением, игнорируя деятельность Международного Комитета Красного Креста в регионе, а также тот факт, что ежедневно через пункт ​​в обоих направлениях проходят десятки жителей Армении, и то, что Азербайджан выдвинул альтернативные варианты, в том числе маршрут Агдам-Ханкенди.

Абсурдно и лицемерно, что Армения, которая в течение 30 лет грубо нарушала все нормы и принципы международного права, игнорировала предупреждения международных организаций против продолжающейся агрессии в отношении Азербайджана и политики этнических чисток, четыре резолюции Совета Безопасности ООН, призывала к принятию мер против Азербайджана на международном уровне.

Самым необходимым условием обеспечения мира в регионе является прекращение попыток официальных лиц Армении вмешиваться в мероприятия по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, а также безоговорочное подтверждение Арменией словом и делом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Совершенно неприемлемо, чтобы руководство Армении под любым предлогом выдвигало условия касательно суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, это наносит удар по усилиям, направленным на нормализацию отношений между двумя странами, и служит сохранению напряженности в регионе.

Армянская сторона должна, наконец, понять, что ее усилия по воспрепятствованию восстановления мира и стабильности в регионе не дадут никаких результатов.

Призываем армянскую сторону прекратить провокационные шаги и заявления, выполнить свои международные обязательства", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.