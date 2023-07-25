После войны Армения принужденно предприняла некоторые шаги к миру, но этого недостаточно - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - После войны Армения по принуждению предприняла некоторые шаги к миру, но этого недостаточно.

Об этом сказал во вторник Trend ветеран органов безопасности, полковник Азер Гараев.

Говоря об итогах Шушинского Глобального медиафорума, на открытии которого также была затронута тема армяно-азербайджанской нормализации, он отметил, что на форуме Президент Ильхам Алиев в очередной раз продемонстрировал твердую позицию Азербайджана.

Гараев сказал, что Президент Ильхам Алиев в течение почти трех часов отвечал на вопросы представителей местных и зарубежных медиа, передавал много важных посланий.

"Проведение Глобального медиафорума в культурной столице тюркского мира Шуше стало весьма значимым событием с точки зрения пропаганды истории и культуры Азербайджана. Это событие явилось показателем особого внимания и заботы к прессе в Азербайджане. В форуме приняли участие 150 иностранных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиа-структур. Также в форуме приняли участие руководители и представители 60 местных медиа. Во время форума журналисты могли легко задать Президенту Ильхаму Алиеву любой вопрос, на который они хотели получить ответ. Помимо ответов на вопросы, Президент Ильхам Алиев также продемонстрировал конкретную позицию нашей страны по многим важным вопросам. В частности, глава государства коснулся важных моментов, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Гараев отметил, что хотя после войны Армения по принуждению предприняла некоторые шаги к миру, однако этого недостаточно.

"Кроме того, Армения продолжает вмешательство подрывающее мирный процесс, а также провокации и попытки показать всему миру себя несчастным, угнетенным государством. Многие уже насытились этой ложью армян. Если мирное соглашение не будет подписано, последствия этого, несомненно, будут тяжелыми для Армении. Армения - это та сторона, которая нуждается в экономических доходах, которые принесет мир. Азербайджан же - сторона, диктующая условия для развития и прогресса на Южном Кавказе",- сказал он.

Гараев подчеркнул, что в ходе форума Президент Ильхам Алиев сделал важные заявления об экономических показателях Азербайджана, особенно в энергетической сфере, об успехах и планах.

"Азербайджан принимается и признан во всем мире как инициатор и успешный исполнитель международных проектов в области энергетики. В частности, весь мир признает роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы", - сказал он.