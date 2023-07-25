Они хотят, чтобы Армения жила в условиях войны следующие 30 лет - Пашинян раскритиковал реваншистов

БАКУ /Trend/ - Люди, которые постоянно призывают Армению жить в условиях конфликта, ставят под сомнение существование этой страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на сегодняшнем брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заявил, что внутри страны есть люди, которые хотят, чтобы Армения жила в условиях войны следующие 30 лет.

"Я не хочу оценивать чьи-то желания, мнения. Намерения могут быть хорошими, конструктивными, но речь идет о реальных результатах. Как руководящий человек, который извлек уроки из своих ошибок и имеет обязательства, я могу сказать, что если кто-то говорит, что Армения должна жить в режиме конфликта, то он на самом деле ставит под сомнение существование государства. Я не говорю, что эти люди хотят этого, но результат не будет положительным", - заявил он.

Напомним, что ровно за 3 года до прихода Никола Пашиняна к власти - накануне 44-дневной войны - со всех платформ, на которых Пашинян регулярно принимал участие, он однозначно попадал в центр внимания своими территориальными претензиями, провокационными заявлениями против Азербайджана. Вследствие этого, в ночь на 27 сентября 2020 года ВС Армении атаковали позиции Азербайджана. В результате ответных мер азербайджанской армии противник подписал документ о капитуляции после 44 дней войны, положив конец 30-летней оккупации. И теперь видно, что Николу Пашиняну приходиться смириться с тем, что у него нет другого выхода, кроме как принять новую геополитическую реальность, созданную Азербайджаном, и начинает понимать, что будущее региона основано на мире, о котором заявляет официальный Баку.