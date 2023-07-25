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В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)

Политика Материалы 25 июля 2023 16:54 (UTC +04:00)
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России – Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова, сообщает во вторник Trend.

«Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отметим, что в рамках визита Байрамова также запланирован очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.

В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
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