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Азербайджан
Политика
Динамика переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией достаточно высока - Джейхун Байрамов
Политика
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25 июля 2023 17:59 (UTC +04:00)
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Ляман Зейналова
Все материалы
Динамика переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией достаточно высока - Джейхун Байрамов
Лента
Лента новостей
Результаты уступают динамике переговорного процесса между Баку и Ереваном - Джейхун Байрамов
18:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Динамика переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией достаточно высока - Джейхун Байрамов
17:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе – Лавров
17:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
Началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, РФ и Армении
17:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Пассажиропоток бакинского аэропорта достиг 2,5 млн человек за первые 6 месяцев 2023 года
17:54 (UTC+04)
Экономика
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Расширены полномочия омбудсмена Азербайджана
17:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис
17:43 (UTC+04)
Политика
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Нельзя злоупотреблять гуманитарным мандатом МККК - МИД Азербайджана
17:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Мы должны решить свою проблему сами и забыть о жанре "письма русскому царю"-Пашинян
17:20 (UTC+04)
Армения
Материалы
В Азербайджане освобождаются от платы за парковку лица, проживающие в пределах 100 метров от парковки (Эксклюзив)
17:18 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Резиденты Алятской СЭЗ должны экспортировать свою продукцию на внешние рынки - Валех Алескеров
17:12 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Омбудсмен Азербайджана наделяется новыми полномочиями
17:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане отменен возрастной ценз для судей Конституционного суда
17:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
При поддержке PASHA Holding “Woman Bazaar - Фестиваль Устойчивого Развития” перезапускается социальной платформой Gender Hub Azerbaijan
17:03 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане платежи за парковку будут осуществляться в безналичном порядке (Эксклюзив)
17:02 (UTC+04)
Экономика
Материалы
На освобожденных территориях Азербайджана установлены зарядные станции для электромобилей (ФОТО)
16:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)
16:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Международный центр Низами Гянджеви выразил соболезнования в связи с кончиной Марианны Вардинояннис
16:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
Стали известны объёмы поставок газа по IGB в первом полугодии
16:50 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Азербайджане завершается строительство магистрали до границы с Ираном
16:48 (UTC+04)
Общество
Материалы
Зарубежные инвесторы заинтересованы в ведении деятельности в Алятской СЭЗ
16:33 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Они хотят, чтобы Армения жила в условиях войны следующие 30 лет - Пашинян раскритиковал реваншистов
16:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названо число абонентов "Азеришыг" на освобожденных территориях Азербайджана
16:17 (UTC+04)
Общество
Материалы
Назван объём транспортировки газа по интерконнектору Греция-Болгария
15:48 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
ОПЕК назвала объём доказанных запасов нефти Азербайджана
14:54 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Названа чистая прибыль банков Азербайджана по итогам I полугодия 2023 г.
14:51 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Увеличился экспорт продукции турецкого автопрома в Россию
14:50 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Губад Ибадоглу переведен в Бакинский следственный изолятор
14:50 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Билясуваре состоялся концерт солистов Международного центра мугама (ФОТО)
14:47 (UTC+04)
Культура
Материалы
Депозитный портфель банков Азербайджана вырос
14:44 (UTC+04)
Финансы
Материалы
ЦБ Азербайджана назвал рост кредитного портфеля банков страны
14:43 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Объявлен объем грузов, перевезенных с Мальты в турецкие порты
14:42 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Вардиса Вардиноянниса
14:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Стартовали съемки фильма "В поисках Сары гялин" – проект будет также представлен на армянском языке (ФОТО)
14:13 (UTC+04)
Культура
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"Казпочта" объявляет тендер на закупку шин
13:56 (UTC+04)
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Материалы
Казахстан увеличил экспорт железнодорожных грузов в Китай
13:55 (UTC+04)
Казахстан
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Азербайджан на выставке IDEF-2023 демонстрирует 131 наименование продукции оборонного назначения
13:54 (UTC+04)
Политика
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ЕС надеется на присоединение Азербайджана к Обсерватории безопасности дорожного движения
13:22 (UTC+04)
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Объявлен прием заявок на XIV Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов
13:18 (UTC+04)
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Достигнуто соглашение о создании СП по проекту "зеленого коридора" Азербайджан-ЕС
13:16 (UTC+04)
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В Нидерландах выпущена почтовая марка в память о Вугаре Гашимове
13:14 (UTC+04)
Спорт
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Азербайджан имеет прекрасную возможность стать поставщиком зеленого водорода в Европу – Atlantic Council
13:12 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла
13:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
Плачевная ситуация с нарушениями прав человека в Армении продолжает ухудшаться
13:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Строительство нового автомобильного моста через реку Астарачай будет ускорено
12:59 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Предправления "Азерпочт" прокомментировал проблемы, связанные с обменом валюты
12:32 (UTC+04)
Финансы
Материалы
В Азербайджане по воскресеньям парковка будет бесплатной
12:28 (UTC+04)
Общество
Материалы
Генпрокурор Азербайджана о числе раскрытых преступлений
12:13 (UTC+04)
Общество
Материалы
bp рассчитывает на стабилизацию добычи сырой нефти на АЧГ - Гордон Бирелл
12:12 (UTC+04)
Энергетика
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Назван объем грузов, перевезенных из Португалии в порты Турции
11:53 (UTC+04)
Экономика
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Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
11:38 (UTC+04)
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Материалы
В Азербайджане начинается прием документов на перевод студентов
11:34 (UTC+04)
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ООО «Азерпочт» рассматривает получение лицензии на оказание банковских услуг
11:28 (UTC+04)
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Начинается XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль
11:17 (UTC+04)
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Материалы
Вступают в силу новые тарифы на парковку в Баку
11:14 (UTC+04)
Общество
Материалы
ООО «Азерпочт» запустит в Азербайджане свою сеть постаматов
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Международные проекты, представленные АМИ Trend в Шуше, вызвали большой интерес - Сахиль Керимли (ВИДЕО)
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myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)
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ООО «Азерпочт» разрабатывает собственный мобильный банкинг
10:51 (UTC+04)
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В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается прием в детсады
10:50 (UTC+04)
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Доходы ООО «Азерпочт» увеличились по итогам первого полугодия
10:40 (UTC+04)
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Материалы
Названо количество судов, принятых турецким портом острова Мармара
10:32 (UTC+04)
Экономика
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Банк Республика показал рост по всем финансовым показателям
10:31 (UTC+04)
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Внесены изменения в перечень учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Азербайджана
10:29 (UTC+04)
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В Армении стремительно ухудшается ситуация с правами человека
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Создание Азербайджаном КПП "Лачин" на границе является абсолютно суверенным и легитимным решением - МИД
10:04 (UTC+04)
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Токенизация позволит изменить концепцию торговых взаимоотношений - вице-президент Visa
09:54 (UTC+04)
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Армения преследует цель продолжать незаконную деятельность на территории Азербайджана - МИД
09:50 (UTC+04)
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Совет прессы Азербайджана призывает международное сообщество жестко отреагировать на действия Армении
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МИД Азербайджана ответил на необоснованные заявления Пашиняна
09:25 (UTC+04)
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Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
09:19 (UTC+04)
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В Азербайджане тепловоз столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие
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В Кыргызстане задержали экс-главу минприроды
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За полгода в Казахстане ввели в эксплуатацию свыше 16 тыс. жилых объектов
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Джон Керри посетит Индию 25-29 июля
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Казахстан нарастил экспорт стройматериалов
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МИД Турции выразил соболезнования Алжиру
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На кыргызско-таджикской границе произошёл инцидент
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Замгоссекретаря США уходит в отставку
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Глава ИВ Баку прибыл на место пожара в Хатаинском районе (ВИДЕО)
24 июля 23:53 (UTC+04)
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Пожар на открытой местности в Баку локализован (ФОТО/ВИДЕО)
24 июля 23:24 (UTC+04)
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МИД Туркменистана о перспективах строительства Транскаспийского газопровода
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Президент Палестины прибыл с визитом в Анкару
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Обращение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено на заседании парламента – Эрдоган
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Объединяющий европейские информагентства проект Central Europe Report презентован на Шушинском Глобальном Медиафоруме (ВИДЕО/ФОТО)
24 июля 21:31 (UTC+04)
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Мадат Гулиев срочно выехал в город Ширван
24 июля 20:43 (UTC+04)
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Азербайджан увеличил производство сельхозпродукции
24 июля 20:29 (UTC+04)
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Azerbaijan International Mining Company временно приостанавливает деятельность в связи с ситуацией в Сёюдлю
24 июля 19:47 (UTC+04)
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Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 19:08 (UTC+04)
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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Ширване
24 июля 18:48 (UTC+04)
Общество
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Центральный офис медиаплатформы Turkic.World открылся в Баку (ВИДЕО/ФОТО)
24 июля 17:56 (UTC+04)
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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю
24 июля 17:52 (UTC+04)
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Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане (ФОТО)
24 июля 17:49 (UTC+04)
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Парвиз Шахбазов примет участие на министерской встрече по проекту "зеленого коридора" Азербайджан-ЕС
24 июля 17:42 (UTC+04)
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Увеличены обязанности Министерства науки и образования Азербайджана
24 июля 17:40 (UTC+04)
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В отношении Губада Ибадоглу избрана мера пресечения в виде ареста
24 июля 17:32 (UTC+04)
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Назван объем экспорта продукции автопрома Турции в Кыргызстан
24 июля 17:22 (UTC+04)
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TƏBİB о состоянии пострадавшей в результате взрыва на заводе в Ширване
24 июля 17:20 (UTC+04)
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Назначен новый председатель правления Института продовольственной безопасности Азербайджана
24 июля 17:17 (UTC+04)
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В детских садах Азербайджана будет организована логопедическая служба
24 июля 17:11 (UTC+04)
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В Лачине ведутся работы по созданию современной интернет-инфраструктуры
24 июля 17:05 (UTC+04)
ИКТ
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В Азербайджане будут определены правила приема на работу и перевода учителей
24 июля 17:02 (UTC+04)
Общество
Материалы
Бакинский филиал Московского государственного университета объявляет прием на должность заведующего учебно-методическим отделом
24 июля 17:00 (UTC+04)
Общество
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Названа дата проведения в Москве встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении
24 июля 16:58 (UTC+04)
Политика
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В Азербайджане воспитатели детских садов пройдут сертификацию
24 июля 16:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий
24 июля 16:57 (UTC+04)
Политика
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Президент Ильхам Алиев: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в Первой Карабахской войне
24 июля 16:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Наша позиция по мирному соглашению заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права
24 июля 16:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Подписание мирного соглашения может быть достигнуто в ближайшем будущем
24 июля 16:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан многое делает для того, чтобы хорошо подготовиться к большому потоку грузов
24 июля 16:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Страна, которая запрещает корсиканский язык, выступает за «самоопределение» армян в Карабахе
24 июля 16:51 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: По пути следования Зангезурского коридора мы планируем создать множество новых производств
24 июля 16:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанская культура представлена в Аргентине, Колумбии и Коста-Рике (ВИДЕО)
24 июля 16:48 (UTC+04)
Культура
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В Азербайджане будут утверждены правила организации научно-исследовательской и научно-методической работы в вузах
24 июля 16:47 (UTC+04)
Общество
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Воплощение американской мечты на азербайджанском языке (ФОТО)
24 июля 16:47 (UTC+04)
Культура
Материалы
В Азербайджане будет утвержден порядок подготовки учебников для учреждений профобразования
24 июля 16:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
Утверждено новое Положение о Министерстве науки и образования Азербайджана - Указ
24 июля 16:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане увеличены обязанности государства в сфере образования
24 июля 16:24 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов
24 июля 16:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем территориальную целостность Китая и политику единого Китая
24 июля 16:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства
24 июля 16:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане сокращен срок освобождения от сертификации учителей, впервые принятых на работу в школу
24 июля 16:12 (UTC+04)
Общество
Материалы
У министра науки и образования Азербайджана станет больше заместителей
24 июля 16:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Для меня важным является не то, что пишут западные СМИ, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего правительства
24 июля 16:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
24 июля 15:55 (UTC+04)
Россия
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Президент Ильхам Алиев: Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Китаем растет
24 июля 15:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 15:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Запуск Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока
24 июля 15:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: В отношениях Азербайджана с Центральноазиатскими странами наблюдается больше динамизма
24 июля 15:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Маршруты через Каспий приобретают жизненную важность
24 июля 15:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев о Си Цзиньпине
24 июля 15:31 (UTC+04)
Политика
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-китайские отношения находятся на отличном уровне
24 июля 15:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев сыграл очень важную роль в развитии отношений между Китаем и Азербайджаном
24 июля 15:22 (UTC+04)
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское общество основано на семейных ценностях
24 июля 15:21 (UTC+04)
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Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане
24 июля 15:14 (UTC+04)
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 15:03 (UTC+04)
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