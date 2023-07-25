Омбудсмену Азербайджана предоставляется право вести видеосъемку при рассмотрении жалобы

БАКУ /Trend/ - Расширены права уполномоченного по правам человека (омбудсмена) при изучении обстоятельств, отраженных в жалобе о нарушении прав человека, и реализации функций Национального превентивного механизма.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в законе "О внесении изменений в Конституционный Закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики"", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно закону, омбудсмен будет иметь право осуществлять фото -, аудио-и видеорегистрацию с использованием технических средств при изучении обстоятельств, отраженных в жалобе о нарушении прав человека, и реализации функций Национального превентивного механизма.

Помимо этого, омбудсмен при рассмотрении жалобы о нарушении права на получение информации может потребовать от владельцев информации предоставить необходимые сведения (документы, материалы) или их копии. Затребованные сведения (документы, материалы) должны быть представлены омбудсмену в течение 5 рабочих дней.