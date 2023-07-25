Утверждения Армении о гуманитарной ситуации в Карабахе совершенно беспочвенны – Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Россию провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а затем и трехстороннюю встречу с министром иностранных дел России и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встречах обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов еще раз довел до сведения позицию Азербайджана относительно сложившейся ситуации в регионе, угроз и противоправных действий со стороны Армении против шагов, предпринимаемых Азербайджаном в направлении установления мира и безопасности в регионе, а также военных провокаций со стороны Армении, в том числе воспрепятствования полету самолетов.

Министр подчеркнул, что утверждения Еревана о гуманитарной ситуации в Карабахе совершенно беспочвенны и являются политическими манипуляциями.

Было подчеркнуто, что меры против случаев злоупотребления Арменией Лачинской дороги в военных целях, вопреки обязательствам, закрепленным в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, а также незаконной транспортировки природных ресурсов Азербайджана являются суверенным правом Азербайджана.

В то же время было доведено до сведения, что установление с этой целью Азербайджаном пропускного пункта является необходимой мерой.

По словам министра, несмотря на создание условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда армянских жителей в обоих направлениях с момента создания пункта пропуска, провокация, совершенная Арменией против пункта пропуска 15 июня, затруднила проезд армянских жителей. Было отмечено, что в настоящее время пропуск армянских жителей в медицинских целях обеспечивается Азербайджаном.

Было сказано, что несмотря на то, что в целях удовлетворения потребностей армянских жителей азербайджанская сторона сделала ряд предложений, в том числе об использовании дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных дорог, армянская сторона выступила против всех предложений. Также отмечено, что это свидетельствует об их коварных намерениях, а заявления о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом.

Министр подчеркнул, что прекращение попыток воспрепятствовать мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, безоговорочное подтверждение Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана словом и делом, а также вывод армянских вооруженных сил, которые до сих пор вопреки обязательствам находятся на территории Азербайджана, являются самыми необходимыми условиями для обеспечения мира в регионе.