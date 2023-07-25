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Министр обороны Азербайджана встретился со своим турецким коллегой (ФОТО)

Политика Материалы 25 июля 2023 22:03 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана встретился со своим турецким коллегой (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле состоялась встреча с участием министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковника Али Нагиева и министра национальной обороны Турецкой Республики господина Яшара Гюлера, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской и других областях, а также перспективы развития деятельности в этом направлении.

В заключение состоялось взаимное вручение подарков.

Министр обороны Азербайджана встретился со своим турецким коллегой (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился со своим турецким коллегой (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился со своим турецким коллегой (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился со своим турецким коллегой (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился со своим турецким коллегой (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана встретился со своим турецким коллегой (ФОТО)
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