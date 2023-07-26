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Прочное взаимодействие РФ и Азербайджана - один из ключевых элементов стабильности на Южном Кавказе - Захарова (Дополнено)

Политика Материалы 26 июля 2023 12:59 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:37)

БАКУ/Trend/ -Прочное и тесное взаимодействие РФ и Азербайджана является одним из ключевых элементов стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«После подписания российско-азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии наши связи развиваются на качественно новом уровне. Мы сообща работаем над тем, чтобы потенциал этого стратегического документа был раскрыт полностью, а наше партнерство имело всеобьемливающий характер. Прочное и тесное взаимодействие России и Азербайджана безусловно является одним из ключевых элементов стабильности и на Южном Кавказе», - сказала она.

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