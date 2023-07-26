В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых (Дополнено)

В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых солдат - Минобороны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых солдат.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 20 мая текущего года "О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", продолжается прием призванных в ряды армии молодых солдат.

Результатом образцовых условий службы, созданных в Отдельной общевойсковой армии, обеспечивающей надежную оборону Нахчыванской Автономной Республики, является то, что солдаты, только начинающие службу, не сталкиваются с какими-либо трудностями. Молодые люди, которые будут служить в полностью оснащенных воинских частях, готовятся как профессиональные солдаты, которые будут выполнять самые сложные боевые задачи. В представленном видеоматериале, рассказывается о приеме молодежи на военную службу и условиях, созданных для их службы в учебной воинской части Отдельной общевойсковой армии.

Молодежь, призванная на срочную военную службу, передается в воинскую часть представителем Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. Молодые люди с чувством радости, волнения, гордости делают первые шаги в воинской части.

Сначала призывников обследуют в военном госпитале, который оснащен современным оборудованием. С помощью рентгеновского аппарата исследуются легкие и внутренние органы молодых солдат. После обследования солдат у стоматолога, хирурга, терапевта и других специалистов в медицинских книжках делаются соответствующие записи.

Следует отметить, что наряду с первичным обследованием, в военном госпитале и медпункте воинской части проводятся периодические медицинские осмотры личного состава, забота о здоровье молодежи постоянно находится в центре внимания, их регулярно информируют о способах защиты от болезнетворных вирусов.

На следующем этапе производится регистрация и распределение призывников, которые проверяются врачебной комиссией в общем порядке. Они передаются в отдел кадрового учета и проверяются на основании именных списков. Затем молодых солдат отправляют на вещевой склад. После того, как они снабжаются здесь военной формой и другими личными вещами, их передают в подразделения, в которых они будут служить.

До принятия военной присяги молодежь на начальном этапе подготовки участвует в учениях в соответствии с Уставом Вооруженных сил Азербайджанской Республики. На занятиях, проводимых руководителями учений, личный состав обучается предметам и элементам строевой подготовки, молодым солдатам прививаются правила военной дисциплины, формируются и совершенствуются их строевые навыки.

Одна из основных частей распорядка дня - часы физической подготовки. В спортивных городках проводятся занятия по физической подготовке с личным составом - как составная часть боевой подготовки. Персонал повышает свою физическую выносливость с помощью различных спортивных сооружений.

Как и в других воинских частях Отдельной общевойсковой армии здесь уделяется серьезное внимание соблюдению солдатами правил личной гигиены и сохранению здоровья. Для этого в бане и прачечной воинской части созданы необходимые условия. Современные стиральные, сушильные машины и установки для глажки постельного белья в прачечной обеспечивают персонал чистой одеждой и постельным бельем в течение недели.

Правильное питание также является одним из основных условий сохранения здоровья личного состава. В столовой воинской части профессиональные повара-женщины готовят много экологически чистых блюд.

В продовольственных складах созданы необходимые резервы и условия для ежедневного обеспечения личного состава свежей и калорийной пищей. Здесь размещены холодильные и морозильные камеры, отвечающие современным требованиям. В этих камерах хранятся мясные, рыбные, фруктово-овощные и другие продовольственные запасы.

Внимание и забота, оказываемые азербайджанскому солдату, созданные в воинской части высокие бытовые условия создают предпосылки для успешного прохождения им службы. В общежитиях воинской части также создана современная инфраструктура для бытовых условий солдат, спальни оснащены необходимым оборудованием. Такие условия имеют особое значение в формировании молодых людей, только начинающих свою службу, как способных в будущем солдат.

Эффективное проведение солдатами досуга в соответствии с распорядком дня также является одним из основных вопросов, на которые следует обратить внимание. Для этого в солдатских общежитиях воинской части были предоставлены в пользование солдатам идеологические, учебные, бытовые и комнаты отдыха. Здесь выставлены книги, стенды, газеты и журналы, отражающие исторический путь развития азербайджанской армии. Также солдаты получают возможность играть в различные настольные игры и смотреть телевизор.

Молодые солдаты, только начинающие службу, после принятия военной присяги будут участвовать в учениях и занятиях по своей специальности, практических стрельбах, осваивать другие общевойсковые знания. За 3 месяца подготовки молодые солдаты, полностью овладевшие военными знаниями и навыками, соответствующими их специальности, будут направлены в другие воинские части для продолжения службы.

Роль службы солдата в формировании у молодых людей чувства патриотизма, подготовке их как общественно полезных личностей и приобретении других нравственных качеств велика. Мы верим, что и эти молодые солдаты, глубоко овладев знаниями и умениями, которым их обучали командиры, постоянно повышая свою боевую подготовку и физическую выносливость, уверенно будут стоять на страже территориальной целостности Азербайджана, и, самое главное, достойно выполнять выпавший им почетный долг солдата Победоносной армии.