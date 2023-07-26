Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне

БАКУ/Trend/ - 26 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Джулиуса Мааду Био с переизбранием на пост Президента Республики Сьерра-Леоне.

Как сообщает Trend, в послании главы государства в связи с этим говорится: «Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне в русле дружбы в соответствии с интересами наших народов, продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних структурах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества».

Президент Ильхам Алиев пожелал Джулиусу Мааде Био крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Сьерра-Леоне.