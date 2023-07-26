Армения должна прекратить территориальные претензии к Азербайджану - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Марионеточные "лидеры" сепаратистов в Ханкенди держат местное население в заложниках ради собственных политических амбиций.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте после встречи с участием послов стран ЕС, Турции, США и Швейцарии.

Вместо того, чтобы демонстративно устраивать театральные сценки и свозить грузовики на погранично-пропускной пункт "Лачин", Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести элементы своих сил из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима", - отметил Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента также отметил, что необходимо обеспечить разоружение всех незаконных сил в Карабахе.

"Международное сообщество должно послать четкий сигнал в связи с использованием дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграцией армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество", - добавил Хикмет Гаджиев.