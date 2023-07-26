Дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки грузов - Эмин Гусейнов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки грузов.

Как сообщает Trend, об этом сказал Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

"Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики, Армения путем скопления транспортных средств пытается совершить провокацию в целях политической манипуляции и пропаганды на пропускном пункте «Лачин» государственной границы. Азербайджанская Республика неоднократно заявляла на различных уровнях, что для перевозки товаров на территории, где временно размещаются российские миротворцы, может быть использована дорога Агдам-Ханкенди", - сказал он.

Эмин Гусейнов отметил, что в то время как технические и природные характеристики дороги, в частности, восстановление после оккупации дороги Барда-Агдам, позволяют быстрее и эффективнее поставлять товары, отказ лиц, именующих себя представителями пресловутого режима, от использования этой дороги совершенно непонятен. Цель здесь одна: политическое шоу и политическая спекуляция.

"Еще раз сообщаем, что дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров", - сказал он.