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Политизация Арменией вопроса Лачинской дороги недопустима – Хикмет Гаджиев (Дополнено)

Политика Материалы 26 июля 2023 20:24 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:01)

БАКУ /Trend/ - Армения занимается политическими манипуляциями и спекуляциями относительно вопроса Лачинской дороги, через которую возможно осуществлять медицинские эвакуации и снабжение.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте после встречи с участием послов стран ЕС, Турции, США и Швейцарии.

Хикмет Гаджиев отметил, что на встрече в Брюсселе была достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для поставок.

Помощник Президента добавил, что этот вопрос также был отмечен в заявлении Международного комитета Красного Креста.

Хикмет Гаджиев отметил, что отказ Армении от использования Агдамской дороги и настаивание на использовании только Лачинской дороги и политизация этого вопроса недопустимы.

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