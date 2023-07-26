Политизация Арменией вопроса Лачинской дороги недопустима – Хикмет Гаджиев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:01)

БАКУ /Trend/ - Армения занимается политическими манипуляциями и спекуляциями относительно вопроса Лачинской дороги, через которую возможно осуществлять медицинские эвакуации и снабжение.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте после встречи с участием послов стран ЕС, Турции, США и Швейцарии.

Хикмет Гаджиев отметил, что на встрече в Брюсселе была достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для поставок.

Помощник Президента добавил, что этот вопрос также был отмечен в заявлении Международного комитета Красного Креста.

Хикмет Гаджиев отметил, что отказ Армении от использования Агдамской дороги и настаивание на использовании только Лачинской дороги и политизация этого вопроса недопустимы.