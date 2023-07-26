БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана требует от Армении прекратить провокации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"Направление армянской стороной автоколонн на суверенные территории Азербайджана под видом «гуманитарной помощи» и без согласования с нашей страной является посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, очередной провокацией против ППП "Лачин". Ереван не может переварить существование погранперехода "Лачин", созданного Азербайджанской Республикой в целях контроля своих границ и предотвращения провокаций со стороны Армении", - сказали в МИД.

Как отмечается, тот факт, что армянская сторона пошла на такой шаг сразу после переговоров в Москве, где в числе прочего состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации, показывает, что эта страна неискренна в этом процессе и, нагнетая обстановку, намерена ввести в заблуждение международное сообщество.

"Провокация армянской стороны 15 июня, в том числе обстрел по азербайджанским пограничникам в Лачине, контрабанда грузов, является наглядным примером того, что эта страна не отказывается от своей коварной агрессивной политики. Эта провокация еще раз демонстрирует, что заявления Армении о якобы «напряженной гуманитарной ситуации в регионе» не что иное, как намерение продолжать манипулирование и противоправные действия этой страны.

Несмотря на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных маршрутов, для удовлетворения потребностей армянских жителей, которые были поддержаны Европейским союзом и Международным комитетом Красного Креста, противодействие армянской стороны всем предложениям, включая транспортировку грузов МККК по дорогам, предложенным Азербайджаном, воспрепятствование соответствующей гуманитарной деятельности, блокирование доступа на территорию путем установки бетонных заграждений на альтернативных дорогах, демонстрирует что заявления Армении о гуманитарной ситуации не что иное, как политический шантаж.

Помимо политизации гуманитарной деятельности, эти шаги Армении противоречат ее заявлениям о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Привлечение к вышеупомянутой провокации миссии Европейского Союза в Армении и дипломатического корпуса в качестве инструмента свидетельствует о том, что это была заранее спланированная акция. Мы еще раз требуем прекратить подобные провокации со стороны Армении", - говорится в заявлении.