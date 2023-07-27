Отправка Индией оружия в Армению через Иран представляет серьезную угрозу для Южного Кавказа – Сахиль Керимли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Если Армения, полагаясь на оружие, купленное в Индии или других странах, попытается в очередной раз устроить провокацию, на этот раз ее ждут еще большие трагедии. Это реальность. Силы, вооружающие Армению, просто толкают эту страну в пропасть.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на AzTV Xəbər заявил заместитель директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли.

Он отметил, что использование Индией территории Ирана для отправки оружия и боеприпасов в Армению может привести к созданию в регионе новой зоны боевых действий.

«Этот шаг является серьезным ударом по миру и безопасности на Южном Кавказе. Особенно прискорбно, что соседний Иран рвется вооружить Армению», - подчеркнул Керимли.

Он также заметил, что Иран продолжает политику враждебности по отношению к Азербайджану, разрешая переброску оружия со своей территории в Армению.

«Еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые страны направляли в Армению военную технику и вооружение, но это ни к чему не привело. Азербайджанская армия преподала урок Армении. Нет сомнений, что и на этот раз будет то же самое», - добавил Керимли.

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