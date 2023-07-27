Новая армянская легенда - спектакль о «блокаде»

БАКУ/Trend/ - Сепаратисты в Карабахе при поддержке Армении продолжают проводить политику «мнимой блокады». Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджиса (парламент Азербайджана) Бахтияр Алиев.

Он подчеркнул, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года все линии связи должны быть разблокированы. Армения до сих пор не открывает дороги, которые были заблокированы в результате оккупации 20 процентов территорий Азербайджанской Республики в 1994 году.

"Кроме того, Армения уже более 30 лет держит в блокаде Нахчыванскую Автономную Республику. Сепаратисты в Карабахе при поддержке Армении продолжают проводить политику «мнимой блокады». Главная цель, во-первых, сделать так, чтобы азербайджанцы, изгнанные из своих домов армянскими террористами и оккупационной армией Армении, не вернулись в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Агдере, Аскеран и в другие населенные пункты, где они проживали тысячелетиями. Армян же на эти земли начали переселять с конца XVIII, а массово - начиная с XIX века с целью создания «мягкой силы» для проведения имперской политики. Во-вторых, показать всему миру, что якобы Азербайджан держит часть Карабаха в блокаде, а армянской части населения приходится несладко. Те страны, которые выступают в роли «посредника», своим молчанием поддерживают эту лживую и бесчеловечную политику Армении и террористов-сепаратистов, обосновавшихся в той части Карабаха, где временно размещены российские миротворческие силы. К сепаратистам в прошлом году примкнул и российский миллиардер Рубен Вартанян, который занимался и занимается отмыванием грязных, коррупционных денег и которого разыскивает Интерпол как особо опасного преступника", - сказал депутат.

Бахтияр Алиев отметил, что Азербайджан предлагает открыть все дороги, в том числе и дорогу Ханкенди-Агдам.

"Однако Армения и сепаратисты против этого. Эти дороги перекрыты бетонными блоками и охраняются армянскими оккупационными вооруженными силами. Возникает вопрос, почему сепаратисты в Ханкенди и их советники не разрешают гражданам армянской национальности ездить на своих автомобилях или автобусах в Армению и обратно в сопровождении миротворческих сил по Лачинской дороге. Ведь они раньше ездили по ней и проходили через два поста азербайджанской полиции, которые стояли и сегодня стоят на дороге Ханкенди-Шуша-Лачин. Кто не разрешает простым гражданам свободно передвигаться по Лачинской дороге? Кто превращает в заложников простых людей для достижения своей корыстной цели? Кто придумал этот гнусный и опасный план, и для чего? Почему не создаются условия для общения проживающих в Карабахе армян - граждан Азербайджана с другими гражданами? Кто мешает этому? Азербайджан призывает Армению наконец-то открыть все коммуникации и жить в мире, дружбе и благополучии! Хотя очень трудно забыть злодеяния Армении, совершенные против мирных азербайджанцев. Армения, Франция и другие "соратники" против мира. Почему?!" - подчеркнул депутат.

Бахтияр Алиев отметил, что все прекрасно понимают, что в той части Карабахского экономического района Азербайджана, где после этнической чистки азербайджанцев проживают только армяне и экстремист Рубен Вартанян, никакой "гуманитарной катастрофы" нет и быть не может.

"А есть лицемерие, ложь, двойные стандарты и т.д. Пора заканчивать маскарад с "гуманитарной катастрофой 25 тысяч граждан армянской национальности", проживающих в независимом и суверенном государстве - Азербайджанской Республике и десяти тысяч солдат Армянской армии, которые продалжают оставаться на территории суверенного государства! Остановитесь кровожадные лицемеры! Не испытывайте терпение азербайджанского народа! Не вооружайте Армению и прекратите провокации! Армения не хочет мира, не хочет делимитации и демаркации государственной границы, угрожает Азербайджану войной, ставит памятники террористам и внушает чувство ненависти к туркам и азербайджанцам.

Более 800 000 азербайджанцев ждут возвращения в освобождённые от оккупации Армении горада и села, которые восстанавливаются, а точнее, заново строятся. Потому что армянские варвары все уничтожили и всю территорию заминировали. Когда же вы будете говорить о правах азербайджанцев? Если кто-то считает, что у азербайджанцев нет никаких прав, то глубоко заблуждается! Азербайджанское государство располагает всеми силами и средствами для восстановления и защиты прав и свобод каждого азербайджанца! А вы - организаторы всех провокаций против Азербайджанского государства, пока не поздно, остановитесь и прекратите свои игры в "гуманитарную катастрофу" если у вас еще осталась хоть капля совести!" - заключил он.