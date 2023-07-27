Полный продовольствия "гуманитарный кризис" сепаратистов в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Разоблачена еще одна ложь сепаратистов в Карабахе, которые пытаются показать себя слабыми всему миру, обмануть международную общественность ложной информацией.

Как сообщает в четверг Trend, судя по распространившимся кадрам, сепаратисты вообще не переживают "гуманитарного кризиса", и уж тем более, не голодают.

Вдобавок к этому, вот уже несколько дней армянские блогеры заявляют, что в Ханкенди нет недостатка в еде и других необходимых средствах. Проводящиеся в Ханкенди собрания и мероприятия также подтверждают это.

Отметим, что остатки сепаратистского режима в Карабахе во главе с властями Армении уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность, международные организации в том, что якобы Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, "взял в блокаду проживающих в Карабахе армянских жителей", создал для них "гуманитарный кризис", якобы армяне сталкиваются с "нехваткой продовольствия". Но по бесчисленным распространяемым из Ханкенди видеокадрам видно, что все эти утверждения - наглая ложь, и не что иное, как очередная клеветническая кампания армянских властей.