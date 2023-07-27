Армения не должна возражать против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди - замглавы МИД Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:38)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики заместитель министра Араз Азимов провел брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в ходе брифинга участники были проинформированы о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Араз Азимов подчеркнул, что после войны Азербайджан выступил с мирной инициативой, заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией на двусторонней основе в соответствии с нормами и принципами международного права, принципами суверенного равенства, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Было отмечено, что с первого дня эта позиция всем ясна, и за столом переговоров обсуждаются три направления процесса: подписание мирного договора, делимитация границ и решения по открытию региональных коммуникаций. Также было отмечено, что наиболее ярким проявлением мирного намерения Азербайджана сегодня являются масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, а также аэропорты, построенные в районах вблизи границ двух стран. До сведения участников брифинга было доведено, что в ответ на это Армения совершает военные провокации на территориях Азербайджана, где проживают армянские жители, применяет радиопомехи для чинения препятствий работе аэропортов, что ясно показывает истинные намерения этой страны.

Помимо этого, Азимов добавил, что, несмотря на четкую позицию, выдвинутую Азербайджаном в отношении мирной повестки дня, предъявление Арменией необоснованных требований, не укладывающихся ни в какие нормы международного права и логику, попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана неприемлемы. Несмотря на то, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян официально выступил с заявлением о признании территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, было отмечено, что на практике шаги, предпринимаемые Арменией, прямо противоречат территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, сопровождаются попытками вмешательства во внутренние дела страны. В частности, было подчеркнуто, что предпринятые шаги рассчитаны на замедление нормализации и мирного процесса, создание новых кризисов и дискуссий, которые служат не миру, а опасным целям и повестке дня Армении.

Говоря о ситуации с Лачинской дорогой, заместитель министра подчеркнул, что, прежде всего, эта дорога является составной частью суверенной территории Азербайджана, и в этом конкретном случае Азербайджан учредил погранично-пропускной пункт на своей территории, чтобы им могли пользоваться его граждане. Было отмечено, что это право закреплено и в окончательном решении Международного суда. Было доведено до внимания, что не смирившаяся с этим армянская сторона открыла огонь по азербайджанскому пограничнику, совершила провокацию против государственного флага Азербайджана, продолжила злоупотребления Лачинской дорогой, и именно армянская сторона вводит ограничения на ее использование. Азимов обратил внимание на то, что Азербайджаном созданы условия для использования дороги армянскими жителями Карабаха в медицинских целях, а для поставки большего количества продукции предлагается использовать дорогу "Агдам-Ханкенди", которая может способствовать их реинтеграции в азербайджанское общество.

До сведения участников брифинга было доведено, что Армения, с одной стороны, препятствует использованию этих возможностей армянскими жителями Карабаха, а с другой - демонстративно вмешивается во внутренние дела Азербайджана под именем "гуманитарной помощи", вводя в заблуждение международное сообщество своими шоу. Было подчеркнуто, что если армянская сторона действительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, она не должна возражать против перевозки грузов по дороге "Агдам-Ханкенди" и препятствовать процессу реинтеграции.

В этой связи, отметив важность ответственности, которая ложится на международное сообщество, заместитель министра подчеркнул, что прежде чем делать заявления, поддавшись на манипуляции армянской стороны, необходимо подумать о том, чему послужат указанные заявления, а также избегать шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, включая использование неправильной терминологии.

Была выражена благодарность странам, оказавшим поддержку в организации мирных переговоров, а также отмечена важность разъяснения международным сообществом Армении того, что ей следует быть приверженной конструктивному диалогу.

Затем брифинг продолжился задаванием вопросов и получением ответов на них.