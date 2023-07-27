Если Армения заинтересована в мире и стабильности, она должна поддержать использование дороги "Агдам-Ханкенди" - МИД Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:17)

БАКУ /Trend/ - Если Армения заинтересована в мире и стабильности, она должна поддержать использование дороги "Агдам-Ханкенди".

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о попытке отправки грузов на территорию Азербайджана.

"Отправка армянской стороной автомобильных конвоев под видом "гуманитарного груза" на суверенные территории Азербайджана без согласования с азербайджанской стороной является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Недопустимо, чтобы эта провокация поощрялась на уровне армянского государства и премьер-министра. Подобные действия еще раз показывают, что заявления Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" - не что иное, как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность путем необоснованных политических манипуляций.

Армянская сторона, вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в попытках так называемого "геноцида", должна извиниться за принудительную депортацию азербайджанцев с территории Армении, массовую гибель людей при выселении из родных домов, геноцид в результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий, преступления против человечности, политику этнических чисток и другие совершенные деяния.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от подобных провокационных шагов, поддержать предложение азербайджанской стороны об использовании дороги "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабаха", - говорится в комментарии МИД.

Отметим, что в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля 15 июля в Брюсселе был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам.