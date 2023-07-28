Предложение диалога Армении недопустимо рассматривать как территориальные претензии - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Недопустимо рассматривать предложение диалога, адресованного Армении, как территориальные претензии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что Община Западного Азербайджана осуждает заявления, сделанные в последние дни рядом армянских официальных лиц о возвращении азербайджанцев в Западный Азербайджан. Это еще раз наглядно доказывает, что в Армении царит азербайджанофобия.

"Утверждения же о том, что западные азербайджанцы якобы не подверглись депортации, а покинули свои исконные земли, получив взамен компенсацию, вообще не соответствуют никаким морально-нравственным ценностям.

Недопустимо, чтобы предложение диалога Общины Западного Азербайджана, адресованного Армении, рассматривалось как территориальные претензии.

Заявления официальных лиц Армении также показывают, что эта страна в последнее время крайне обеспокоена выводом на международную арену вопроса о возвращении азербайджанцев в Западный Азербайджан.

Кроме того, высказывания официальных лиц Армении об "исключительности" армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в корне противоречат правам человека. Мы хотели бы напомнить правительству Армении элементарную истину о том, что согласно пункту 1 Всеобщей декларации прав человека "все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах", - говорится в заявлении.