МИД Азербайджана ответил на необоснованные заявления Арарата Мирзояна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью прессе 27 июля, помимо выдвижения территориальных претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, выступил с необоснованными спекуляциями, грубо искажающими процесс переговоров и достигнутые соглашения, а также исторические факты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

"Проводимая армянской стороной на различных международных платформах антиазербайджанская кампания, в том числе риторика, сводящая на нет усилия международных посредников по мирному договору, еще раз доказывает, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе.

Особое значение имеет соответствующая оценка международной общественностью агрессивной риторики министра иностранных дел Армении, который вместо того, чтобы поддержать усилия Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабаха, представил свой провокационный и не вписывающийся ни в какую логику список желаний в этом направлении.

Вместе с тем, искажая истинные причины и сущность бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утверждая, что причиной конфликта, инициированного нацеливанием на азербайджанцев на территории Армении, их убийством, оккупацией территорий Азербайджана, совершением массовых убийств, являлся вопрос “прав и безопасности населения Нагорно-Карабаха”, повторяя так называемые абстракции, как “территория и население Нагорно-Карабаха”, неспособность министра иностранных дел Армении извлечь уроки из исторических ошибок, является источником серьезной угрозы и опасности.

Отрицание Мирзояном факта насильственного выселения азербайджанцев с территории нынешней Армении, утверждение о неприменении параллельного подхода между правами Общины Западного Азербайджана и правами армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и отрицая состоявшиеся в связи с этим переговоры, нарушение Арменией соответствующих международных обязательств, ответственности в рамках конвенций, указывает на его намерение оправдать политику этнических чисток, планомерно и целенаправленно проводимой Арменией на протяжении десятилетий.

Физическое уничтожение мирных азербайджанцев, проживавших на территории Армении, совершение против них кровавых расправ, их насильственное переселение посредством запугивания, является историческим фактом. Несмотря на провокационные заявления армянской стороны, для того, чтобы иметь полное представление о масштабах насилия и депортации азербайджанского населения проводимых на территории нынешней Армении, министру иностранных дел Арарату Мирзояну достаточно ознакомиться с тем, какие изменения произошли в соотношении азербайджанского и армянского населения в регионе. Хорошо известно, что в настоящее время, не осталось и следов азербайджанцев, составлявших когда-то процентное большинство на территории нынешней Армении, и эта деятельность была составной частью организованной и целенаправленной политики этой страны.

Отрицание руководством Армении прав азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение на родные земли, противодействие Общине Западного Азербайджана, включающей сотни тысяч азербайджанцев, отказ руководства Армении от диалога в этом направлении, представление требования прав как «территориальных претензий», игнорирование понятия «права человека» в Армении, является показателем коварной политики этой страны по сохранению "титула моноэтнического государства".

Министр иностранных дел Армении должен понимать, что права армянских жителей Карабаха никогда не могут быть выше прав азербайджанского населения, и Азербайджан применяет и будет применять только равноправный подход в отношении различных этнических народов, проживающих на его территории.

Изгнание азербайджанцев из Армении является не только историческим фактом, но и свидетельством того, что армянская сторона, как во времена советской Армении, так и с 1990-х годов целенаправленно изменяла тысячи азербайджанских топонимов на территории Армении, искажала следы Азербайджана на территории Армении, разрушала исторические памятники, тем самым пытаясь арменизировать исторические земли Азербайджана, и то, что армянская сторона представляет использование Азербайджаном выражения "Община Западного Азербайджана" как нарушение международного права, является лицемерием.

То, что Армения, не соблюдающая на сегодняшний день никаких соглашений и обязательств, обвинила Азербайджан в отрицании мнимых соглашений, является шагом, направленным на сокрытие собственных возможных провокаций. Эти деструктивные действия Армении должны быть осуждены международным сообществом и предотвращены", - говорится в комментарии.