Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Перу

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре по случаю Дня независимости Перу.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Перу - Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Перу и впредь будут развиваться в интересах двух народов, наше сотрудничество в рамках международных институтов будет расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного мира и процветания", - говорится в письме.