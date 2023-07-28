В Азербайджане изменен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики" и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 1999 года "О составе Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу в состав Комиссии вошли начальник Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики и начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.