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В Азербайджане изменен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны

Политика Материалы 28 июля 2023 12:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики" и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 1999 года "О составе Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу в состав Комиссии вошли начальник Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики и начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

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