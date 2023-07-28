В Азербайджане утвержден новый состав Комиссии по государственным наградам

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении нового состава Комиссии по государственным премиям Азербайджанской Республики в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы" от 24 февраля 2020 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в указ были внесены следующие изменения:

1. Слова "Рамиз Мехтиев" заменить словами "Иса Габиббейли".

2. Слова "Абульфаз Гараев" заменить словами "Адиль Керимли".

3. Слова "Огтай Ширалиев" заменить словами "Теймур Мусаев".

4. Слова "Джейхун Байрамов – министр образования Азербайджанской Республики" заменить словами "Эмин Амруллаев – министр науки и образования Азербайджанской Республики".

5. Слова "Ибрагим Гулиев" заменить словами "Ариф Гашимов".

6. Слова "Иса Габиббейли – первый вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана" заменить словами "Ибрагим Гулиев – вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана".

7. Слова "Омар Эльдаров" заменить словами "Натиг Алиев".

8. Слова "Натиг Алиев – народный художник" заменить словами "Омар Эльдаров – народный художник".