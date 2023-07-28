В Азербайджане изменится порядок ведения воинского учета призывников и (Дополнено)

В Азербайджане изменится порядок ведения воинского учета призывников и военнообязанных (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменится порядок ведения воинского учета призывников и военнообязанных.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым Указе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе"" от 13 июня 2023 года № 914-VIQD.

Согласно указу, в целях определения процедуры постановки на воинский учет военнообязанных, прослужившись в рядах Службы государственной безопасности или Службы внешней разведки Азербайджана и не зачисленных в резерв данного органа или снятых с воинского учета, Кабинет министров Азербайджанской Республики в трехмесячный срок должен внести соответствующие изменения в "Порядок ведения воинского учета призывников и военнообязанных", утвержденный Постановлением Кабинета министров от 26 сентября 2012 года № 213, с целью определения порядка постановки на воинский учет военнообязанных, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.