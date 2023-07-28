В Азербайджане будет построено Алиджанчайское водохранилище - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Алиджанчайского водохранилища.

Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:

1. Построить Алиджанчайское водохранилище на территории Огузского и Шекинского районов.

2. Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана:

2.1. Обеспечить принятие соответствующих мер в связи со строительством Алиджанчайского водохранилища;

2.2. Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики, проведя приоритизацию по населенным пунктам, которые будут обеспечены питьевой водой в результате строительства Алиджанчайского водохранилища, и сельскохозяйственных угодий, которые намечается обеспечить поливной водой, в течение 5 (пяти) месяцев представить согласованные с Министерством экономики Азербайджанской Республики и соответствующими местными органами исполнительной власти предложения в Комиссию (далее - Комиссия), созданную распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года № 1986 "О мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов".

3. Министерству экономики Азербайджанской Республики, Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, исполнительной власти города Шеки, исполнительной власти Огузского района и другим соответствующим государственным органам (структурам) принять необходимые меры по решению вопросов, связанных со строительством Алиджанчайского водохранилища.

4. Комиссии решить вопросы координации мероприятий, предусмотренных частями 2 и 3 настоящего Распоряжения.

5. Министерству финансов Азербайджанской Республики и Министерству экономики Азербайджанской Республики принять необходимые меры по финансированию строительства водохранилища, указанного в части 1 настоящего Распоряжения, в текущем году и в последующие годы.

6. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.