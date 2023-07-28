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Информация о якобы отстранении от должностей трех высокопоставленных военнослужащих необоснованна – минобороны Азербайджана

Политика Материалы 28 июля 2023 18:45 (UTC +04:00)
Информация о якобы отстранении от должностей трех высокопоставленных военнослужащих необоснованна – минобороны Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Некоторые СМИ публикуют необоснованную информацию якобы об отстранении от должностей трех высокопоставленных военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджанской Республики, сообщает в пятницу Trend.

Было отмечено, что министерством обороны регулярно доводится информация, которая считается целесообразной для общественности.

"Мы рекомендуем медиа-субъектам и пользователям социальных сетей не делиться информацией, которая не имеет реальной основы и не находит официального подтверждения", - заявили в минобороны.

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